屏東縣環保局提供多元化農業廢棄物處理方案 維護環安及空品

屏東縣環保局呼籲民眾勿露天燃燒廢棄物。

▲屏東縣環保局呼籲民眾勿露天燃燒廢棄物。

屏東縣環保局在全縣設立九處農業廢棄物集中場及輔導成立十二個代工破碎班，提供多元化農業廢棄物妥善處理方案，全力維護環境安全並守護空氣品質。

屏東縣環保局表示，民眾生活產出之少量廢棄物，經分類打包後直接送交清潔隊即可，若有較大量之農業廢棄物，可自行載運至縣內高樹、九如、內埔、潮州、東港、枋寮、南州、林邊及佳冬等九處農業廢棄物集中場暫置，其中，高樹、九如、內埔、潮州、東港、枋寮等六處亦提供農膜暫置，或連繫環保局派員現勘確認後安排清運。

廣告 廣告

另外，環保局也在高樹、枋山、南州、東港、枋寮、佳冬、內埔地區，輔導成立十二個代工破碎班，農民可向代工破碎班提出需求，再由代工破碎班向該局提出申請，依實際破碎面積提供每公頃兩千元補助，藉由補助代工破碎班，可減少代工班向農民收取破碎之費用，農業木質廢棄物經現地破碎後，還可促進農地健康、增加土地肥分等正面效益，懇請農民多加利用。

環保局呼籲，秋冬氣候乾燥少雨，民眾勿以露天燃燒方式處理廢棄物，以免因火勢失控引發火災，惡化屏縣空氣品質及造成生命財產損失，更可能觸犯公共危險罪。