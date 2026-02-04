屏東縣綠色能源發展協會為枋寮彩虹藝鐵暖身 免費贈春聯引迴響
▲屏東縣綠色能源發展協會於枋寮彩虹藝鐵免費贈送春聯，鄉親索取踴躍。
屏東縣綠色能源發展協會為即將開幕的枋寮彩虹藝鐵暖身，日前舉辦免費贈春聯活動，九大書法名家揮毫，鄉親索取踴躍。
這項免費贈春聯活動，開筆儀式由枋寮鄉長洪茂豐、屏東縣議員黃建溢與書法名師們寫下「枋寮用真情、馬上擁好運」，象徵與會來賓與主辦單位對枋寮的深情，希望每位拿到春聯的朋友，都能馬上迎來好運。
因為是現場揮毫，許多民眾直接在陽光下曬春聯，增添了幾分詩意；屏東縣中華書學研究會理事長黃共和說，枋寮充滿陽光與正能量，現場曬春聯，就像把冬日的暖陽注入每位老師的墨寶。
屏東縣綠色能源發展協會理事長顏銘志表示，感謝寶晶能源與屏東縣中華書學研究會協辦這項活動，期盼新的一年，透過文化藝術來祝福屏東鄉親「馬上好運、馬上幸福、馬上美夢成真」。
知名書法家、也是寶晶能源獨立董事的丁澈士教授說，寶晶能源除推動綠色能源之外，對透過文化藝術造福鄉里也不遺餘力，在枋寮成立辦公室後已成為枋寮的一份子，更期盼能與枋寮一起共好。
屏東縣綠色能源發展協會強調，綠色能源是世界各國的潮流，未來，協會期許成為綠色能源與民眾之間的橋樑；同時，協會將深耕屏東，透過書法與文化藝術，把「永續、共好、共生」的理念，呈現在每一次的文化藝術活動當中。
