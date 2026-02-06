屏東縣網球中心動土 將作116年全國運動會比賽場地

▲運動部長李洋、縣長周春米等人出席屏東網球中心動土典禮。

【記者 王靚慧／屏東 報導】為推動運動風氣，屏東縣政府在麟洛鄉及內埔鄉交界處建置麟洛運動休閒園區，規劃在園區內打造屏東縣網球中心及屏東縣棒球春訓基地，今(6)日率先舉行網球中心新建工程動土典禮，運動部長李洋特地南下出席動土，屏東縣長周春米表示，屏東縣網球中心規劃為符合國際賽事標準的場地，預計於116年中完工，作為明年全國運動會比賽場地。

今(6)日動土典禮由縣長周春米、運動部長李洋與中華奧林匹克委員會、中華民國體育總會、中華民國軟式網球協會及屏東縣屬網球重點發展學校等代表出席，共同見證屏東網球運動的重要里程碑。

縣長周春米表示，網球運動已列為屏東縣重點發展項目，感謝當時的體育署、現在的運動部挹注經費，同時考量極端氣候，增加經費設置遮陽觀眾席，更友善觀眾觀看賽事，未來園區還規劃納入屏東縣棒球春訓基地，周邊還有集結醫療、百貨商場等的義大特區，將可做為運動觀光的重要發展基地。另外，為迎接116年全國運動會在屏東，也會陸續興建與修繕賽事場館，讓選手擁有更優質、更安全的訓練空間與競賽品質，並兼顧平日開放社區民眾休憩使用，打造全民共享的運動基地。

屏東縣體育發展中心指出，「屏東縣網球中心新建工程」投入經費約2億3,600萬元，其中運動部補助1億元經費，總面積約1萬9,910平方公尺，將有8面符合國際比賽標準紅土球場，其中2面為周邊設置遮陽觀眾席的主球場，另有練習區及一座附屬建物，屆時將作為116年全國運動會網球比賽場地，及爭取辦理全國分級網球賽、全國青少年網球賽等賽事，並作為屏東縣網球選手競技訓練之地點，亦會開放一般民眾使用，為一座兼具賽事、訓練、教學及全民運動之多功能場館。（圖／屏東縣政府提供）