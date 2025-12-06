屏東縣表揚機構老人獨立倡導關懷人 守護機構長者權益

屏東縣政府社會處「高齡者靈性照顧講座暨表揚活動」，場面熱絡。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府為強化機構內無依長者權益保障與提升機構倡導服務，鼓勵及肯定倡導關懷人與合作機構持續且穩定提供服務，於六日舉辦高齡者靈性照顧講座暨表揚活動」，邀請縣內倡導關懷人、合作機構及相關單位共同參與，透過高齡者議題講座分享、表揚活動與經驗交流，展現屏東縣推動機構長者自主、尊嚴與權益促進的具體成果。

屏東縣已進入超高齡社會，高齡者在機構內的權益與聲音更需要被聽見。縣府自107年推動老人獨立倡導關懷方案以來，致力於提升機構照護品質，並協助無依長者在機構內生活與服務上，即使無家屬也能保有選擇權、尊嚴與圓夢的機會。今年度截至十月底，已與二十二家老福機構合作倡導服務，投入三十七名倡導關懷人，已服務一一０位長者，服務人次達一五五一人次。

表揚活動公開肯定在守護長者權益及服務多年的倡導關懷人，表揚本縣績優倡導關懷人二名為許煥昇及蔡保泰，以及本縣資深倡導關懷人四名為楊治瓊、吳坤記、高貞香及張美滿，每位得獎人在實務中透過傾聽與陪伴，協助長者表達意願、面對困境並維護其尊嚴，期盼透過肯定讓更多願意關懷、守護長者權益者加入倡導服務行列。

另本次活動邀請蕭育昇講師分享機構靈性照顧與生死教育的核心理念，談及生死教育在機構照護中的重要性，協助相關照顧者理解長者面對疾病、老化與生命終點時的情緒變化，提升在日常互動中傾聽、陪伴與倡導的能力。

未來將持續深化老人獨立倡導關懷方案，強化倡導關懷人教育訓練、整合跨領域資源並與合作機構攜手推動友善長者的照護文化，為機構內無依長者建立更友善、安全且有尊嚴的生活環境。

