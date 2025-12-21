屏東縣調整計程車「計時」運價 2026元旦上路

屏縣府宣布，自2026年1月1日0時起，調整屏東縣計程車的計時運價。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕下月搭乘屏東縣計程車時請留意最新收費標準，屏東縣政府公布明(2026)年1月1日起計程車運價將調整，調整後「計時」運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元。

屏東縣政府表示，屏縣計程車目前的計時運價為車速5公里以下，每2.5分鐘5元、夜間每125秒加收5元；考量營運成本變動，從明(2026)年元旦起比照鄰近縣市調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元；未來若經政府宣布屏東縣全區停止上班時，計程車得額外加收50元。至於起跳運價：1公里100元、續跳運價：每200公尺加收5元，則沒有調整。

廣告 廣告

縣府指出，目前縣府也推動敬老博愛車隊，持敬老卡、博愛卡民眾向特約業者叫車，每趟次最高可補助100點，特約業者的資訊可至社會處官網－社會福利總覽－老人福利－老人福利－敬老卡申請查詢。

針對調整計程車運價部分，屏縣府交通旅遊處表示，已於今年11月20日公告，請各計程車業者配合調整計費表，民眾若有遇到不按表計費或拒載狀況，可記下時間、車牌、駕駛員姓名、上/下車地點及車資，向屏東監理站08-7666733或屏東縣政府警察局08-7533110申訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

路跑》台北馬拉松28000跑者今晨開跑 警方加強戒備

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

台灣手搖店UG進軍美國！結果3天就被迫關門 原因曝光了

