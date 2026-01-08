屏東縣警局建置國內最南端槍彈實驗室揭牌啟用 強化鑑識量能縮短辦案時程

▲屏東縣政府警察局今（8）日在潮州警察分局舉辦槍彈實驗室揭牌啟用儀式。（圖／屏東縣警察局提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為提升槍枝鑑識量能，屏東縣政府警察局於113年籌備槍彈實驗室，並於今（8）日在潮州警察分局舉辦槍彈實驗室揭牌啟用儀式，縣長周春米出席揭牌並表示，槍彈實驗室正式運作將大幅縮短空氣槍鑑驗時效，提升同仁作業效率，發揮鑑識最大戰力！

縣長周春米表示，過去屏東縣警察局在辦理涉及空氣槍等案件時，相關槍彈必須送往台北刑事警察局鑑驗，往返與鑑定時間往往需要2至3個月，影響案件偵辦時效，因應實務需求，縣府警察局於潮州分局籌劃成立槍彈實驗室，潮州分局位處屏中地區交通節點，無論屏北或屏南警力皆能等距支援，對於全縣辦案效率具有關鍵意義。

周縣長說，為提升基層外勤員警的執勤安全，縣府也動用第二預備金，投入237萬7千元添購多項警用防護與執勤裝備，包括拋射式電擊器、訓練卡匣、防割手套、防護型噴霧器、戰術背心及微型攝影機等，雖非大型設備，但都是第一線員警在危急情況下保護自身安全的重要裝備。她說，自上任以來持續精進警察與消防單位的執勤環境與設備，不僅要求同仁完成任務，更要確保每一位執勤人員的安全，才能有效守護鄉親、維護治安。

今天的揭牌儀式除透過警察同仁上演情境劇呈現鑑識辦案流程外，周春米縣長也聽取新採購裝備及鑑識儀器的導覽介紹，並前往槍彈實驗室視察設備與作業動線，了解鑑識流程運作情形。

▲縣長周春米前往槍彈實驗室視察設備與作業動線，並進行槍彈試射。（圖／屏東縣警察局提供）

屏東縣政府警察局表示，槍彈實驗室自113年8月啟動籌備，完成人員專業培訓並通過警政署刑事警察局實地評鑑，正式成為國內最南端槍彈鑑識據點。未來可即時完成相關鑑定作業，縮短案件處理時程，並搭配警用裝備全面升級，持續提升警察執勤安全與辦案效能。