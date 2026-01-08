屏東縣警局建置國內最南端槍彈實驗室 啟用

國內最南端的「槍彈實驗室」，八日由屏東縣長周春米（右五）及縣警局長甘炎民（右四）等人揭牌後正式啟用。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣警局為提升槍枝鑑識量能，於一一三年八月間在潮州警分局三樓籌備槍彈實驗室，並於八日由縣長周春米及縣警局長甘炎民、潮州警分局長林俊雄等人揭牌啟用，縣長周春米宣布屏東縣最南端的槍彈實驗室正式運作，未來將大幅縮短空氣槍鑑驗時效，提升同仁作業效率，發揮鑑識最大戰力。

此一屏東縣最南端的槍彈實驗室揭牌啟用後，縣長周春米也聽取新採購裝備及鑑識儀器的導覽介紹，並前往槍彈實驗室視察設備與作業動線，了解鑑識流程運作情形。

縣長周春米表示，過去屏東縣警局在辦理涉及空氣槍等案件時，相關槍彈必須送往台北刑事警察局鑑驗，往返與鑑定時間往往需時二至三個月，影響案件偵辦時效，因應實務需求，縣警局因此在潮州分局籌劃成立槍彈實驗室，潮州分局位處屏中地區交通節點，無論屏北或屏南警力皆能等距支援，對於全縣辦案效率具有關鍵意義。

國內最南端的潮州警分局三樓「槍彈實驗室」揭牌儀式後，由屏東縣長周春米宣布正式啟用。（記者鄭伯勝攝）

周縣長指出，除成立槍彈實驗室外，縣府也動用第二預備金，投入二三七萬七千元添購拋射式電擊器、訓練卡匣、防割手套、防護型噴霧器、戰術背心及微型攝影機等多項警用防護與執勤裝備，都是第一線員警在危急情況下保護自身安全的重要裝備，藉以確保每一位執勤員警的安全，有效守護鄉親、維護治安。

縣警局長甘炎民表示，潮州警分局內的槍彈實驗室籌備近一年半，完成人員專業培訓並通過警政署刑事警察局實地評鑑，正式成為國內最南端槍彈鑑識據點；未來可即時完成相關鑑定作業，縮短案件處理時程，並搭配警用裝備全面升級，持續提升警察執勤安全與辦案效能，打造更安全、穩定的治安環境，讓屏東成為更宜居的城市。