屏東縣警局驚傳霸凌、性騷！隊長叫女警：喝農藥死一死，喝不死辦農藥行

記者林昱孜／屏東報導

屏東縣警局某隊長驚傳霸凌、性騷女下屬，目前已經先調離現職，靜待調查。(圖／翻攝google map）

屏東縣警局某隊長遭控訴霸凌、性騷，甚至叫女警「去喝農藥死一死」，如果喝不死就辦農藥行，當時辦公室同事聽到傻眼；女警後來調職，隊長仍赴派出所找她麻煩，屏東縣警局已經進行調查，並將隊長調離職務。

據了解，該名女警原本在偵查隊辦業務，與隊長因為討論工作時意見不合起了爭執，豈料，隊長竟然要她「乾脆去喝農藥死一死算了」、「要是喝不死，就要去辦那家農藥行」。女警氣到還真的去買農藥，問隊長「要怎麼喝？」，竟還被回「你這樣喝，死不了人」。

女警屢次因為工作和隊長發生爭執，氣到哮喘發作送醫，後來也調離偵查隊改到派出所，隊長後來還以工作交接為由到所內，疑似出言性騷，女警崩潰提告求助。

據悉，該隊長作風強勢，底下曾經出現「出走潮」，還曾有副隊長輕生。對此，屏東縣警局表示，已啟動委員會進行調查，目前已將這名隊長調離現職，也報請檢方指揮偵辦。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 拒絕霸凌 你我有責 ※

