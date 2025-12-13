屏東縣議員第四選區 女力大戰

屏東縣議長周典論因身體健康及官司纏身，將交棒給女兒周芸均。（本報資料照片）

屏東縣議員第四選區包括東港鎮、新園鄉、萬丹鄉。地方傳出國民黨籍周典論及無黨籍鄭張常敏都將交棒給女兒，加上原先民進黨籍劉孟君、無黨籍林蔡鳳梅，將有4名女將出馬。另外，無黨籍郭再添因涉非法從事兩岸地下匯兌，今年5月入監前落跑通緝中，名額將成為新人爭逐的席次。

屏東縣議員第四選區應選8席、婦女保障名額2席，但女性參選人實力都很強。目前除了因案被解職的郭再添，共有7名議員，包括民黨籍許展維、劉孟君、方文正、國民黨籍周典論、洪宗麒，以及無黨籍鄭張常敏、林蔡鳳梅。

第四選區當中最資深的議長周典論，已當選6屆議員，由於心臟開刀，體力不如以往，加上涉入郭台銘參選總統連署案，二審遭判刑3年2月目前上訴中，但也因此對政壇感到厭倦，有意交棒給小女兒周芸均。

周芸均自小耳濡目染，對地方事務相當熟悉，並曾任行事風格嚴厲的屏東市前代理市長程清水機要祕書。地方人士指出，程清水推動政務相當認真，甚至會在晚上10、11時開會，工作人員回家都凌晨1、2時了，「能通過程清水的考驗，代表相當耐操」。

鄭張常敏是3屆議員，但在此之前，就伴隨4屆議員的丈夫鄭寶川從事選民服務工作，基層實力相當紮實，明年選舉也傳出有意交棒給女兒鄭喬云。鄭喬云在父母親身邊擔任助理，已有10餘年選民服務經驗，雖是新人，但對地方人事相當熟悉。

劉孟君2屆議員，父親劉水復是連任6屆資深議員，地方實力雄厚，與即將出馬的周芸均、鄭喬云都屬「政二代」，同樣長期以來都在父親身邊協助處理選民服務工作，因此順利從父親手中接棒，有了兩屆經驗，對議員工作更加得心應手。

林蔡鳳梅是3屆議員，實力也相當雄厚。地方人士指出，第四選區欲尋求連任的議員，或是準備接棒的新秀，實力都相當紮實，而郭再添空出一個議員席次，預估將是尚未浮出檯面的競逐者大力爭奪的名額。