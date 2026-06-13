屏東縣議員第一選區激戰！國民黨勸退唐玉琴 藍綠皆減一人

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣第一選區(屏東市)縣議員選舉國民黨有7人登記參選，縣黨部提名小組多次協調溝通後，前縣議員唐玉琴在議長周典論周旋後，為了團結勝選、顧全大局，決定退出參選，國民黨將提名6人，而民進黨則提名5人，兩黨各減1人參選，但競爭仍然激烈。

屏東縣議員第一選舉區應選席次12席，目前國民黨佔有4席，民進黨3席，無黨籍5席，民進黨原本有6人參選，在現任縣議員梁育慈徵召參選屏東市長後，提名5人，分別為李世斌、方一祥、李清聖、蔡侑庭、饒怡君，讓當選機率大增，而國民黨登記7人參選，在唐玉琴退選後，將提名黃明賢、陳揚、蘇資婷、任峻賢、陳哲蕙、方華雄6人，民眾黨提名林育先1人，而無黨籍則有蔣家煌、林明順、蔣月惠、張平原4名現任議員競選連任，目前已有18人表態參選，由於實力不弱，各方競爭激烈。

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其中婦女保障名額方面有3席，目前女性參選人只有4人，國民黨2人、民進黨1人、無黨籍1人，為4搶3局面，當選機率較高，男性則有14人爭9席。加上屏東市長選舉這次出現兩強相爭的局面，代表國民黨爭取連任市長的周佳琪對上民進黨實力強勁的縣議員梁育慈，雙方選戰預估將打得激烈，也讓屏東的選情變化多端，對整個縣議員的選情形成變數。

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