屏東縣跟進營養午餐免費 周春米吐心聲：承擔這艱難的選擇

台北市長蔣萬安6日宣布，公私立國中、國小營養午餐全面免費，最快將於今年9月上路，政策一出，台中、高雄、基隆及台南陸續跟進，今（14）日屏東縣長周春米也宣布，115學年度開始，屏東縣所屬高國中小，營養午餐全面補助，「身為縣長，我願意承擔這個艱難的選擇，因為守護孩子，就是守護屏東的未來！」

周春米在臉書發表497字的文章，揭露做出這項決策的心路歷程，坦言全面補助這個決定，對屏東真的不容易，尤其新版《財政收支劃分法》修法後，屏東首當其衝，財政壓力比過去更加沉重。每一筆支出的背後都是取捨與責任，經過與團隊反覆思考、審慎討論，在「守住財政紀律」與「照顧孩子健康」之間，謹慎前行、做出決定。

周春米表示，她一直深信「營養午餐從來不只是一頓飯」，而是關係到孩子的健康、學習力，甚至是一生的發展起點，而守護下一代正是縣政的核心價值，因此她必須讓每一個孩子，和其他城市的孩子，都站在同一條健康的起跑線上，這不是一個完全討喜的抉擇，更不是一個輕鬆的決定，但為了孩子的健康與平等權，她必須勇於承擔。

周春米強調，孩子的成長不能重來，這項政策將有約 5 萬名孩子受惠，縣府每學年投入約8.2億元，減輕家庭負擔，讓孩子安心學習，也會嚴格把關營養午餐品質，擴大使用在地食材、落實食品安全，持續推動班班喝鮮乳，讓孩子不只是吃得飽，而是真正吃得安心，吃得開心！「身為縣長，我願意承擔這個艱難的選擇，因為守護孩子，就是守護屏東的未來！」

