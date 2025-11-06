屏東縣運暨公教聯合運動會自由車賽8日舉行 周邊實施交通管制

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣運暨公教聯合運動會自由車比賽，將於11月8日(星期六)舉辦，其中「個人公路計時賽」起終點為屏東市堤防路與光大巷口，屆時為維護交通秩序及比賽安全，屏東警分局將進行兩階段道路封閉。

第一階段為11月8日(星期六)下午1點至11月9日(星期日)晚上6點止，縣道189線自河濱寵物公園路口端至光大巷口端，往臺1線方向車道單向封閉、對向車道調撥單線雙向通車。第二階段為11月9日(星期日)上午6點到晚上7點30分，縣道189線自光大巷口端至臺3線路口端，往臺1線方向車道單向封閉、對向車道調撥單線雙向通車。

屏東警分局提醒民眾，如有行經管制路段，請提早做好改道準備，避免車輛回堵浪費寶貴時間，另呼籲用路人遵守員警交通指揮以達交通順暢。

