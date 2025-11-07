屏東縣運熱鬧登場 逾萬名選手競逐31項賽事

▲114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會盛大開幕。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今（7）日在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽。今年共設田徑、羽球、游泳、舉重等31項目，參賽人數達1萬4,745人，場面盛大。縣長周春米主持開幕典禮，勉勵選手全力以赴，在賽場上為自己與屏東爭光。

▲為期3天的競賽。今年共設田徑、羽球、游泳、舉重等31項目，參賽人數達1萬4,745人。（圖／屏東縣府提供）

周春米表示，縣運是屏東最高等級綜合賽事，長年培育優秀選手。今年全中運屏東奪下27金、22銀、32銅，全國第7名；全運會也以14金、10銀、7銅成績榮獲監察院院長獎，兩項全國賽皆為非六都第一，展現屏東體育實力。

廣告 廣告

她指出，屏東近年接連承辦全中運、全民運與即將舉行的全國運動會，顯示縣府積極推動體育發展，未來將持續優化設施與訓練環境，培育具潛力選手邁向國際舞台。

開幕式邀「最速男」郭立陽代表運動員宣誓，並由林琮憲、莊靖共同點燃聖火，將典禮氣氛推向最高潮。主題以「屏星閃耀，拼向高空」象徵屏東選手如星閃耀、全力衝刺。大會LOGO以「114」為造型設計，融合五色煙火意象，展現屏東體育之星的活力與光芒。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨／趁廟宴伸「黏手」竊嫌釣線偷香油錢

馬來西亞旅遊業踩線屏東 體驗山海人文魅力

ITF台北國際旅展 屏東館搶先亮相好禮優惠