屏東縣運登場 逾1.4萬人競逐31項賽事

（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天在屏東縣立田徑場盛大開幕，競賽活動為期3天。今年共有1萬4745人參與，將競逐田徑、羽球、游泳及舉重等31項賽事。

屏東縣長周春米主持開幕典禮表示，縣運是屏東縣最高等級綜合性賽事，孕育出眾多優秀運動選手。今年全國中等學校運動會，屏東勇奪27金、22銀、32銅，總獎牌數名列全國第7名；全國運動會也創下佳績，摘下14金、10銀、7銅並獲頒監察院院長獎。2項全國性賽會均為非六都之冠，可見屏東縣體育發展深厚實力與蓬勃成果。

周春米表示，自民國109年全中運、113年全民運，到即將承辦的116年全國運動會，屏東10年內3度承辦全國性大型綜合運動賽會。未來將持續提供選手優質軟硬體設施及訓練環境，致力培育優秀及具潛力運動選手，邁向國際舞台發展。

屏東縣體育發展中心新聞稿表示，開幕典禮邀請競速溜冰「最速男」郭立陽代表運動員宣誓。郭立陽不僅在世界競速溜冰錦標賽勇奪成人男子200公尺雙人計時賽金牌、寫下台灣第1人紀錄，也在114年全國運個人賽項目摘雙金，激勵在場與會選手挑戰自我極限。

體發中心表示，今年大會主題為「屏星閃耀，拼向高空」，理念取自「屏東之星」，象徵每個屏東運動員都是閃耀星辰，在賽場上綻放屬於自己的光芒，如火箭般衝刺。（編輯：黃世雅）1141107