屏東縣長周春米響應紙風車「椅子會」 捐簽名書秒殺

周春米縣長參與屏東落地掃巡演活動，與在地居民及孩子同樂。（紙風車劇團提供）

「紙風車368兒童藝術工程」邁入20週年，第三輪全臺368鄉鎮巡演持續進行。近日，受媽祖鼓勵，紙風車發起「椅子會」勸募活動，號召各界以小額捐款支持孩子在故鄉安心看戲。長期支持紙風車理念的屏東縣長周春米（小米縣長）得知後立即響應，親自準備100本〈青年的四個大夢〉親筆簽名書作為回饋，沒想到一推出便瞬間被搶購一空。

小額捐款累積20年 助力文化平權

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，周春米縣長長期以個人身分，每月定期定額支持368工程，她每次向縣長致謝，縣長總是低調回應：「金額不大，只是小小心意支持。」正是這些持續的小額捐款，成為紙風車20年來推動兒童藝術工程穩定持續的關鍵力量，讓更多孩子得以親近表演藝術。

廣告 廣告

周春米縣長親手簽名〈青年的四個大夢〉，支持紙風車「椅子會」勸募活動，簽名書一推出即秒殺。（紙風車劇團提供）

屏東扎根表演藝術 深耕地方偏鄉

屏東縣是全台唯一設有紙風車分團的縣市，縣長周春米多次與紙風車攜手，將表演藝術深入地方與偏鄉。3年前起，縣府委由紙風車培訓在地戲劇人才，讓「屏東戲劇人才陪伴屏東的老人與孩子」。自2024年起，縣府更在兒童節前夕安排全縣三年級學生至屏東藝術館看戲，目標明確：「每個屏東孩子，在國小畢業前至少進過劇場一次。」

「椅子會」讓孩子坐下來看戲

紙風車「椅子會」靈感源自2026年台中演出，白沙屯媽祖停轎觀戲，坐下四張椅子欣賞表演。紙風車團隊以此為號召，透過捐款1000元以上加入「椅子會」，善款將用於現場椅子、雨衣、場地清潔、偏遠地區接駁等行政支出，讓巡演更完善。參與者可獲「椅子會鑰匙圈」及專屬保留席預約機會，讓椅子不只是坐位，更承載孩子的歡笑、藝術與創意，以及陪伴成長的關懷。

3年前起，屏東縣政府委由紙風車培訓在地戲劇人才，讓「屏東戲劇人才陪伴屏東的老人與孩子」，深化地方文化扎根。（紙風車劇團提供）

更多鏡週刊報導

大家想看的大場面來囉 《真相直擊：深入超級名模生死鬥》揭開黑幕

Tyson Yoshi澳門開唱 半裸秀出六塊肌

布蘭登費雪為戲練日文 《日租家庭》演出異鄉情愁