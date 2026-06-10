屏東縣長拍板！消防員冷氣電費超支全包 不再自掏腰包

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屏東縣長周春米10日在議會總質詢時承諾，「不會再讓消防員負擔電費」。（謝佳潾攝）

近日「消防員無法開冷氣」議題引發全國討論，屏東縣也傳出消防員雖有補助水電費，但若超支需「自行儲值」才能吹，引起縣議員梁育慈、陳揚關注，他們都認為消防員要自掏腰包吹冷氣不合理，對此，縣長周春米10日在議會總質詢時承諾，「不會再讓消防員負擔電費」。

梁育慈10日在議會總質詢時，再提「消防員自掏腰包吹冷氣」一事，她說，她與大會主席陳揚都很關注這一議題，她要向縣長請命，縣府需要完整規畫政策，不要再讓消防員付電費。

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對此，周春米直接當場承諾：「不會再讓消防同仁負擔電費了！」她說，消防打火弟兄肩負救災救難的重責大任，他們的工作與一般公務員不一樣，他們是勤一休一還要備勤，所以有關吹冷氣的議題，縣府需要精進改進，相關制度會再完善規畫。

周春米進一步指出，消防局將針對使用年限達17年以上、老舊非變頻的冷氣進行汰換，目前初估全縣有20台，後續消防局也會指示大家在電費上不要做限制，但相對也會要求大家在使用上需注意節約。

她說，縣府每天上班時間是到下午5點，但大概4點半就會把冷氣關掉，所以在節約用電上需要大家一起努力，也盼藉由這次大家的關心來做個全面盤點，找出更好的節電辦法。

她再次強調，縣府不會再讓消防同仁負擔電費，對於未來包括換冷氣、調整空間等需要的大筆經費，縣府一定都會支持。

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