屏東縣長盃3對3籃球賽登場，300隊齊聚拚球技。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

第18屆阿猴城縣長盃3對3籃球鬥牛賽於2月7日、8日一連兩天，在明正國中熱血開賽，今日上午由縣長周春米主持開球儀式，為這場青春熱血的競技揭開序幕，吸引300支隊伍報名參賽、切磋球技；周春米鼓勵孩子們在寒假期間，養成規律運動的習慣，也向學童宣導反毒、防詐騙等最新法治觀念。

周春米表示，「阿猴城縣長盃」已連續舉辦18屆，深受孩子們喜愛，今年參賽隊伍除縣內國中、國小學童外，還有來自外縣市，甚至外國朋友參與，希望孩子們能在寒假期間透過運動充實生活，同時藉由活動進行犯罪預防宣導，提醒學童務必遠離毒品、暴力、幫派、援交及詐騙，並祝福900位參賽孩子都能有亮眼表現。

本屆籃球鬥牛賽，特別邀請2025年U15世界桌球職業大聯盟WTT韓國江陵青年挑戰賽混雙冠軍，桌球國手屏縣至正國中廖堉棋同學，跨域擔任青少年領航員。除熱血的籃球賽事，現場還設有多元化的「犯罪預防宣導攤位」，希望將透過互動方式，向青少年宣導反毒、防詐騙等最新法律知識，結合法治宣導，強化學子的自我保護觀念，營造安全環境。

縣府警察局表示，維護轄內治安與交通是警方重點，而「青少年及婦幼安全」更是重中之重，針對近期新興毒品及詐騙集團利用少年擔任車手、販賣帳戶等案件，警方將持續加強溯源查緝與防堵，也呼籲家長平時多關心青年學子生活作息與交友狀況，並鼓勵踴躍參與正當休閒活動，遠離毒品、危險駕車、詐騙等不法誘惑，陪伴青少年健康、安全成長，共同創造美好的未來世代。