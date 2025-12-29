屏東縣鹽埔鄉繪妳童樂耶誕節活動 兩千家庭享樂趣

屏東縣鹽埔鄉「繪妳童樂耶誕節」活動，鄉長呂家萱（左）化身冰雪角色Elsa，現場瞬間化為夢幻節慶場景。

屏東縣鹽埔鄉一一四年「繪妳童樂耶誕節」活動，結合雪景景觀、親子集體藝術創作與流行音樂演出，為地方帶來豐富的五感體驗。

這場二十五日在鹽埔鄉消防分隊旁籃球場展開的耶誕節活動，透過引進大型下雪機具，營造出南台灣少見的銀白視覺景觀，搭配鄉長呂家萱化身冰雪角色Elsa驚喜現身，攜手波力，現場瞬間化為夢幻節慶場景，吸引超過兩千組家庭共襄盛舉。

該項活動核心為「親子大地塗鴉」，共邀請六十組親子家庭參與創作；家長與孩童共同在畫布上揮灑色彩，繪製對節慶的想像，這些充滿童趣的作品也成為現場最受矚目的地景藝術。

呂家萱親自為這些小藝術家頒獎並表示，這不只是一次塗鴉創作，更是鹽埔孩子成長歷程中，最珍貴且鮮豔的色彩紀錄。

除了視覺與觸覺的驚喜，舞台區的聽覺饗宴同樣精彩，由實力派歌手吳亦帆、陳孟賢及山的孩子樂團接力獻唱，多首經典曲目與耶誕金曲將節慶氣氛推向最高潮，讓民眾在美食市集的包圍下，享受悠閒的音樂時光。

活動在熱鬧的樂音與繽紛雪景中圓滿落幕，這場盛會透過雪景、藝術與音樂的交織，不僅為參與民眾留下溫馨回憶，現場發放的限量紀念貼紙與口罩，也成為今年度最特別的耶誕紀念品。