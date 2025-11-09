屏東縣114年首例本土登革熱 現蹤萬丹鄉萬安村

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏東縣出現今年首例本土登革熱病例，是居住在萬丹鄉萬安村50多歲女性攤商。衛生局提醒，近期曾至元泰街攤販集中場周邊，或居住萬安、萬全及萬生村民眾，主動赴衛生所採檢。

屏東縣衛生局長張秀君說明，日前高雄鳳山確診個案，每週固定1天在萬丹鄉元泰街流動擺攤，縣府接獲消息後，已立即完成攤販集中場、周邊環境孳生源清除及戶外消毒工作，並針對鄰近攤商及採買民眾採血檢驗，42人均為陰性。

張秀君表示，今天衛生、環保、警察及民政等單位合作，同步針對萬丹個案居住地、工作地及鄰近範圍進行強制孳清及戶內外消毒等緊急防治工作。另持續針對周遭民眾擴大採檢，以釐清感染來源及找出可能潛在感染者，今天再採血檢驗78人，快篩均呈陰性。

屏東縣衛生局新聞稿表示，昨天接獲轄內醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉50餘歲女性，平時活動範圍以住家及工作地為主，均在萬丹鄉萬安村，工作地點與鳳山確診個案在萬丹流動攤位距離約170公尺。

衛生局指出，萬丹個案近期無出國旅遊史，6日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等症狀，當日至診所就醫；8日因症狀未緩解且持續發燒，前往醫院急診就醫，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中，同住家人快篩均陰性。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天，最長約14天，被病毒蚊叮咬不會立即出現症狀。提醒近期曾前往攤販集中場周邊，或居住於萬安、萬全及萬生村民眾，主動前往衛生所採檢，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，儘速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估進行快篩檢驗。（編輯：李錫璋）1141109