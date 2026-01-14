屏東縣115學年度起高國中小營養午餐全面免費 5萬學生受惠

屏東縣高國中小營養午餐全面免費 5萬學生受惠





屏東縣長周春米14日宣布，自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，縣府預計每學年投入約8.2億元經費，全縣約計5萬名學生受惠，期盼減輕家庭負擔，讓屏東孩子在公平的起點上安心成長。

屏東縣政府14日舉辦記者會，周春米縣長率教育處長陳國祥做出上述宣佈，她強調營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎，所以她自上任以來，非常重視孩子的營養，推動班班吃石斑、鱸魚入菜、尊重學童的表意權舉辦校園廚神比賽、續辦班班喝鮮奶等，也補助國中小弱勢學生包含寒暑假的午餐經費、偏鄉小校廚房維運等，在新版財政收支劃分法修法後，縣府自籌約1.4億推動三章一Ｑ國產可溯源食材，115年即編列3.5億餘元精進營養午餐政策，但為了讓屏東孩子在公平的起跑點，縣府審慎評估後，增加編列4億餘元，全面補助屏東所屬高國中小營養午餐。

周縣長也坦言，這是一項極其艱難的決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的六個縣市時，第一個點名的就是屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

「營養午餐要不要全面補助？」周縣長直言，在各縣市陸續宣佈全面補助營養午餐後，如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」之間謹慎前行，擔憂跟著富有縣市宣佈齊頭式平等的營養午餐政策會排擠其他重要施政與照顧政策，又不能讓屏東孩子落於人後，她和縣府團隊陷入思考與掙扎，她深深知道身為「持家」的人，不是只做讓人鼓掌的決定，而是要讓屏東這個「家」能夠走得平順、走得長久，讓每一個人——不論是孩子、長輩或弱勢族群都得到應有的照顧。

周縣長表示，經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，但同步要求縣府團隊研議穩健的營養午餐配套措施，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。

周縣長說，未來除尊重學童的表意權，持續推動午餐食材品質、班班喝鮮奶等政策，也將全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子的飲食安全與健康，讓政策優質上路。同時，也會確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老舊校舍、操場、廁所改建、體育設施等，孩子的教育不打折。

