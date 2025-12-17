屏東縣115年家用廚餘機補助又來囉！ 周春米籲民眾注意申請期間以免錯過





為落實廚餘源頭減量並減輕廢棄物處理負擔，屏東縣政府17日在縣府舉辦「115年家用廚餘處理機補助計畫」記者會，縣長周春米表示，補助自115年1月1日至3月31日受理申請，凡設籍屏東縣民眾購買符合規定之家用廚餘處理機，即可申請補助購買金額40%、最高6,000元，並新增線上申請管道，提醒有需要的民眾要注意申請期間，以免錯過！

縣長周春米表示，縣府推動家用廚餘處理機補助，主要有三個目的，第一是減輕焚化爐處理負擔，第二是降低各鄉鎮市清潔隊收運家戶廚餘的壓力，第三也是最貼近民眾生活的需求，就是讓家庭不必再為廚餘去向煩惱，廚餘不必再等待清潔隊收運，能有效減輕家庭成員的日常負擔，也讓資源運用更有效率。

周縣長說，該政策首次推動即獲得民眾高度支持，首波300萬元補助經費一週內即全數申請完畢，後續縣府加碼辦理，總補助經費約1,200萬元，顯示政策方向符合民眾期待，從實際數據觀察，屏東縣家戶、餐飲及事業單位每日產生的廚餘量已呈現下降趨勢，若透過廚餘處理機進行乾燥處理，整體廚餘量可再進一步降低，有助於焚化設施減壓，也符合永續環境政策目標。

屏東縣政府環保局表示，115年度家用廚餘處理機補助對象為設籍屏東縣之家戶，補助機型限乾燥處理型或生物分解型設備，每戶限補助一台，補助比例為購買金額40%，最高6,000元。為提升申請效率，今年除紙本申請外，也新增線上申請方式，相關申請條件、流程及注意事項，可至屏東縣環保局官網或「屏東環保GO」臉書粉絲專頁查詢。提醒民眾務必留意申請資料正確性，避免因資料不符影響申請權益。



