屏東縣6鄉鎮市地籍圖重測 作業宣導會將陸續登場

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣明（115）年將有6個鄉鎮市辦理地籍圖重測，為保障民眾土地權益，縣府地政處展開新年度地籍圖重測作業，自12月4日起至17日，在各重測區所在地舉辦6場「115年度屏東縣地籍圖重測宣導會」，藉由宣導會民眾除了可瞭解作業程序外，更可清楚自我產權管理應行的權利與義務，縣府近期已陸續寄發通知書，歡迎民眾踴躍參與。

地政處說明，屏東縣現時仍有許多地區使用日據時期圖籍，其測繪精度已無法符合現今社會需求，有賴地籍圖重測，使用最新精密測量儀器，重新繪製地籍圖，將圖籍數值化，以釐整地籍圖資，並使測量成果更合理精確，有效保障所有權人土地產權範圍；目前重測作業正進行控制測量及圖根測量，測量人員會穿梭於重測區內之土地，敬請各土地所有權人協助配合並共同維護成果。

地政處提醒，地籍圖重測宣導會後將接續進行地籍調查工作，民眾如接獲地籍調查通知書時，請依照通知書內所排定之調查日期，攜帶國民身分證、印章及地籍調查通知書至土地現場，於界址自行設立界標（土地界標由政府免費提供），並於地籍調查表上認定簽章。如因故不能到場，得出具委託書委託他人辦理。倘未能於通知之期限內到場指界者，地政事務所重測人員得依土地法第46條之2第1項規定（鄰地界址、現使用人之指界、參照舊地籍圖、地方習慣等方式）逕行施測，因此請民眾務必在通知指定日期到場指界，以維自身權益。

如對於重測業務相關事項有任何疑問，歡迎電話洽詢縣府地政處地籍測量科（08-7320415轉5265)或土地所轄地政事務所(屏東地所08-7325253、里港地所08-7752007、潮州地所08-7895238、枋寮地所08-8788168、恆春地所08-8894247)。