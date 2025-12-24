屏東縣72年首位女縣長！ 周春米就職3週年感謝鄉親支持

屏東縣長周春米是屏東縣地方自治史72年來第一位女縣長，就職屆滿三週年，帶領縣府團隊超過1千個日子，以十大建設、十大貼心、十大精彩為主軸，向鄉親報告3年來施政成果，社福、長照、教育到建設到產業、交流等等，推動政策全面照顧。周春米也感性向鄉親告白，三週年不是慶功，而是檢視和承諾。

設立長照處「實現承諾」周春米報告3年施政成果

就職三週年，屏東縣長周春米感性致謝，有鄉親的鼓勵支持，三年來、1千個日子兢兢業業，兌現承諾。她上任簽的第一份公文，就是率先全國設立長期照護處，實現選前承諾，1000天以來推動生育津貼加碼、開辦長者假牙補助。也為了減輕垃圾量，也補助家戶廚餘機，意外在面臨非洲豬瘟疫情時小兵立大功。

周春米就職滿三週年，向大眾分享施政成果。圖／台視新聞

屏縣府推動十大建設 「與世界交友」展開國際交流

政策走進生活，讓鄉親有感，也推動十大建設，像是高鐵特定區、五大社會住宅等等，同時設立圖書館、文化觀光建設，任內也展開各項國際交流，與世界交朋友。周春米表示，對於需要再努力的地方，一直都是戰戰兢兢、不敢鬆懈，也說屏東是一個潛力無限的城市，在全人照護、城市發展、文化觀光農漁的照顧上，會繼續前行，希望屏東會更好！

周春米任內展開各項國際交流。圖／台視新聞

以十大貼心、十大建設，十大精彩為主軸，「10乘10乘10就是1000」，身為72年來屏東第一位女縣長，就職屆滿三週年，向鄉親報告施政成果，告訴鄉親縣府能成為可靠力量，大家長周春米有信心，帶領大家走更穩、跳更高，讓屏東更好。

周春米感性致謝鄉親支持。圖／台視新聞

屏東／蘇世偉、王晨瀧、蔡宛儒

