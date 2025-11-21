屏東義煮團再出發 前進萬榮鳳林

鳳凰颱風重創萬榮鄉、鳳林鎮，也沖毀馬太鞍溪便橋，地方正全力清淤、重建家園。來自台中、屏東的義煮團得知災區餐食需求，號召各地縣市志工，再度進駐光復、串連送餐到萬榮與鳳林到十一月底。從週一到週日，上午開始到傍晚用餐時間，開放投入整理家園、不便開伙的光復鄉親，接力送暖提供愛心便當。

「請大家稍微等一下，只要你們排隊，我們一定會給你們。」

光復鄉武昌街巷子裡，用餐時間出現長長的排隊人龍，不是為了限定商品，而是居民為了填飽肚子，正在井然有序等著索取愛心便當。

光復鄉居民 邱先生：「鄰居啦 有通知這樣，(都沒有開伙)，還沒有 就那個人家，發那個小小的瓦斯那個，那個煮個泡麵可以啦。」

光復鄉居民 王女士：「這邊第一次，那邊都有啊，外面這邊 我第一次來，沒有瓦斯 都沖走啊，要重新買啊。」

天氣變冷，愛心送暖，大鍋裡的菜繼續炒，來自屏東的義煮團志工就算綁著護腰，也要挺進光復來義煮。

屏東義煮團志工 張先生：「(我看你腰 還綁著護腰)，(怎麼還會願意來)，有需要就來啊。」

屏東義煮團志工 黃小姐：「第二次來 對啊，很多都是第二次來的，就是上次有在平馬飯店待過，然後這一次又有人號召，我們又再次進駐。」

屏東義煮團召集人 林詠智：「這次颱風過後 然後明利，萬榮 鳳林 很多災民，我們要為他們付出，很想做這件事情 所以都 ，台灣各縣市的志工一起來。」

同個時間，隔幾條街，走路不到5分鐘，來自台中的義煮團，愛心不落人後，將蒸熟的飯，正一瓢一瓢的盛進便當。

台中義煮團召集人 吳一拳：「我不知道是為了 這分使命吧，就是把那個愛傳下去，我就是想要，給這些老人家然後這些災民們，然後有熱的飯菜吃。」

屏東義煮團志工 潘小姐：「志工少了8個人，那現在可能兩位就，一個人可能要負責兩部分的。」

堰塞湖溢流與鳳凰颱風相繼重創光復、萬榮、鳳林，災區重建同時，義煮團鍋鏟也持續翻攪。志工人力有限，但愛心無限，期盼用暖暖熱食填飽災後鄉親的肚子。

