屏東聖誕市集村 壓軸登場

二○二五屏東聖誕節的壓軸活動「聖誕市集村」，將於明年一月三至四日下午四時至晚間十時在屏東公園田徑場前廣場開鑼，集結超過七十個攤位，邀請民眾把握最後倒數尾聲，再次走進屏東最迷人的冬日風景。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東聖誕節是南台灣最具代表性的歲末節慶，今年將百年屏東公園化身為聖誕村，十四組夢幻燈飾結合藝術與城市魅力，深受民眾好評，將在一月四日劃下完美句點。

屏東聖誕節配合週末推出壓軸活動「聖誕市集村」，集結特色美食、異國小吃及文創手作等超過七十個攤位，邀請民眾邊逛市集，邊感受濃厚的節慶氛圍；聖誕市集村配合全民普發一萬元政策推出滿額抽獎活動，消費滿一百元集一點，集滿十點即可參加抽獎，共計有一千份獎品，預估帶動一波節慶消費熱潮。

傳播處表示，為期三十八天的「二○二五屏東聖誕節」進入倒數，今年特別設置三大特色聖誕樹，分別是結合聖誕老人、馴鹿雪橇及小火車等元素的「聖誕派對」；十公尺高、搭配夢幻光之穹頂的「極光之心」；以及在屏東火車站前隨音樂變換色彩的「星願聖誕樹」，都是不容錯過的拍照打卡熱點，呼籲民眾把握最後賞燈機會！