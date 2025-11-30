屏東聖誕節中華市集熱鬧登場 賞燈逛市集還能抽大獎

屏東聖誕節中華一條街市集熱鬧登場，縣長周春米沿途與攤商、民眾熱情互動。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東聖誕節開幕週限定「中華一條街市集」，於二十九至三十日連續兩天登場，匯集逾七十個攤位，囊括特色美食、異國小吃及文創手作，消費滿額還可抽好禮。

屏東聖誕節開幕第二日，因適逢周末，一到亮燈時間，人流持續湧入屏東公園與周邊街道，縣長周春米跟著人潮走進中華路市集，街道上懸掛銀白色的跨街燈飾與繽紛聖誕花圈，眾多攤位讓民眾好逛又好買，現場節慶氛圍濃厚。

周春米表示，繼聖誕節點燈儀式後，中華一條街市集備受矚目，現場每一攤都很有特色、也非常好吃，此外，本次市集也結合普發現金政策，鼓勵民眾在享受美食與逛街樂趣之餘，也能支持在地商家。

縣府傳播暨國際事務處指出，今年中華一條街市集特別結合政府推動的「全民+1 政府相挺」政策，推出消費滿額集章抽獎活動期間，只要在市集及中華路合作店家消費滿一百元，就能獲得一個章，集滿十個章就能參加抽獎，獎項有iPAD、廚餘機、掃地機器人等多項好禮。

屏東聖誕節一路亮燈至明年一月四，下一場市集活動「聖誕市集村」將於十二月二十至二十一日，在田徑場前廣場登場，集結特色美食、異國風文創小物等；屏東公園並設有免費拍貼機及四間特色賣店，讓民眾感受濃厚的耶誕氛圍。