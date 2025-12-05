屏東聖誕節亮燈啦！ 南國浪漫一次看個夠

「聖誕小木屋」特色賣店重現歐洲聖誕市集氛圍。（圖：屏東縣政府提供）

南台灣最受期待的歲末盛事「2025屏東聖誕節」，長達38天的活動將陪大家歡慶到明年1月4日，預計再掀南國浪漫風潮！今年以「聖誕村」為主題，打造雙主燈、14組燈飾，讓百年屏東公園彷彿一秒穿越成童話般的聖誕村，從屏東火車站一路延伸到屏東公園，還有週末限定的雪花秀。

小朋友開心玩雪花。（圖：屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米表示，去年活動吸引超過百萬人次造訪，今年特別延續雙主燈設計，在屏東火車站打造「星願聖誕樹」，讓旅客一下車就走進濃濃節慶氛圍；屏東公園的「聖誕派對」主燈則隨音樂律動發光，搭配中華路、第一銀行及火車站周邊的燈海，整座城市點亮專屬南國的冬日浪漫。

百年屏東公園一秒走進北國童話。（圖：屏東縣政府提供）

今年燈區以巨型鹿角拱門迎賓，象徵幸福與祝福；「極光之心」、「精靈之塔」、「北國雪屋」、「光之森林」等燈飾每晚17:30至22:00輪番亮起，百年屏東公園瞬間化身童話場景。縣府今年也首次重現歐洲市集風情，推出四間聖誕小木屋，販售草莓大福、馬林糖、熱可可、熱紅酒與多款甜點，還有最受年輕人喜愛的「聖誕拍貼機」，讓遊客把滿滿節慶感打包帶走。12月20日至21日登場的「聖誕市集村」，更結合全民普發一萬元政策祭出滿額抽獎活動，預期將掀起一波採買熱潮。周末限定「歡樂遊行派對」中，聖誕老公公將不定時發送小禮物，服務台每日販售的「聖誕魔法棒」也成為最搶手的限定紀念品，揮動瞬間閃亮全場，是今年必收的可愛療癒小物。

屏東火車站前打造「星願聖誕樹」，讓旅客一下車就被聖誕氣息包圍。（圖：屏東縣政府提供）

縣府表示，屏東聖誕節不只是視覺饗宴，更是一場結合藝術、城市魅力與節慶氣氛的年度盛會。歡迎全國民眾相約屏東，在燈海漫步、看雪花飄落，用最浪漫的方式迎接跨年與新年。活動詳情可搜尋「2025屏東聖誕節」，或追蹤「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」、「傳播暨國際事務處」臉書專頁。（郭子琳報導）