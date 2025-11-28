南部中心／洪明生、蘇晟維 屏東報導

連續第九年舉辦的屏東聖誕節活動，28日晚間在屏東公園揭開序幕，今年屏東公園以聖誕村為主題，設計了14組不同的燈飾，還打造出了一座小型聖誕市集，希望讓民眾感受有如身處歐洲的聖誕氣氛，而屏東車站外，也推出了絢爛奪目的星願聖誕樹，要迎接遊客到屏東過節。

屏東耶誕節活動登場 燈飾、市集營造濃濃節慶氛圍

屏東聖誕節28日在屏東公園點燈。（圖／民視新聞）

屏東縣長周春米，邀來美國在臺協會高雄處長張子霖，一起啟動2025屏東聖誕節的主燈，瞬間屏東公園亮起了璀璨燈光，為了要妝點最有特色的燈飾，屏東縣府絞盡腦汁，今年以聖誕村為主題，在屏東公園內推出包括極光之星、精靈之塔、光之森林、聖誕大道等14組特色燈飾，到2026年1月4日前，從每天下午五點半到晚上十點，都能在這裡感受到最濃的過節氣息。

廣告 廣告

屏東耶誕節活動登場 燈飾、市集營造濃濃節慶氛圍

屏東聖誕節28日在屏東公園點燈。（圖／民視新聞）

小妹妹坐在造型燈飾上，看得入迷，連縣長來了也不為所動，而為了拉抬周邊商圈，開幕首週更將封街辦市集，而今年也首次推出了小型的聖誕市集，打造四間聖誕小木屋，要讓參觀民眾更融入聖誕節的氣氛裡面，屏東縣長周春米說，「我們有兩個主燈，一個主燈在我們的屏東公園，一個主燈在我們的屏東火車站，29日、30日中華一條街等著你來，另外在12月20跟21日，也有我們的聖誕市集。」

屏東耶誕節活動登場 燈飾、市集營造濃濃節慶氛圍

屏東聖誕節28日在屏東公園點燈。（圖／民視新聞）

另外在屏東車站前，也有一座星願聖誕樹，隨著聖誕節越來越接近，屏東也彷彿變身一座聖誕城，要歡迎更多遊客一起到屏東過節。

原文出處：屏東聖誕節活動登場 燈飾、市集營造濃濃節慶氛圍

更多民視新聞報導

台中警所「貓的報恩」 3貓「幫滅蛇、抓鼠」勇除害！

「張君雅小妹妹」升格人妻 曬結婚登記照甜蜜告白

懶人福音！「人類洗澡機」日本限量開賣 超貴售價曝光了

