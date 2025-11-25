屏東聖誕節點燈 飄雪秀秒到北歐

屏東聖誕節飄雪秀讓遊客秒到北歐，小朋友更興奮到蹦蹦跳跳。（羅琦文攝）

屏東聖誕節今晚試點燈，飄雪秀讓遊客秒到北歐。（羅琦文攝）

2025屏東聖誕節將於11月28日至明年1月4日盛大點燈，今（25日）晚在屏東公園試燈搶先看，民眾不斷驚呼「太美了！」小朋友看到飄雪秀更是興奮到蹦蹦跳跳，遊客秒到北歐。屏東縣政府表示，今年屏東聖誕節場域從屏東公園延伸至屏東火車站，將屏東公園打造成南台灣最美聖誕村，邀請大家一起來打卡拍美照。

屏東聖誕節主燈聖誕派對，定時有燈光秀。（羅琦文攝）

屏東聖誕節今晚試點燈，遊客沈浸在璀璨燈海中。（羅琦文攝）

縣府傳播暨國際事務處表示，今年以「聖誕村」為主題，規畫14組璀璨燈飾，其中包括3棵特色聖誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，打造雙主燈外，並擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每晚5時30分至10時亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中。

屏東聖誕節有14組燈飾，圖為精靈之塔。（羅琦文攝）

屏東聖誕節今晚試點燈，主燈之一極光之星定時有燈光秀。（羅琦文攝）

每晚有5區不同主題燈光秀輪番上演，除了屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘1場，屏東公園的主燈「聖誕派對」、「舞動精靈」、「極光之心」和「聖誕大道」，每5分鐘至30分鐘一場；每周六、日還有限定登場的下雪光雕秀，及聖誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。

屏東聖誕節今晚試點燈，聖誕小屋非常可愛。（羅琦文攝）

屏東聖誕節今晚試點燈，冰山奇遇相當夢幻。（羅琦文攝）

配合開幕周末11月29日至30日，將在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結70攤特色攤位，包含文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等，滿額消費即可抽ipad、廚餘機等大禮。

屏東聖誕節今晚試點燈，舞動精靈營造美麗的極光。（羅琦文攝）

屏東聖誕節今晚試點燈，聖誕大道周六、日限定登場飄雪秀。（羅琦文攝）

傳播處表示，屏東公園設有免費聖誕拍貼機及4間特色賣店，提供熱可可、法式鹹派等甜蜜美食，讓民眾在溫馨的夜晚中感受濃厚的聖誕氛圍。縣府邀請民眾趕快安排一場屏東之旅，與親朋好友一同度過一個難忘的聖誕節。更多活動詳情可參考屏東聖誕節官方網站或愛屏東臉書（https：／／www.amazing-pingtung.com／ptcm）。

