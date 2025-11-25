「屏東聖誕節」浪漫點燈 打造「南台灣最美聖誕村」

屏東公園主燈聖誕派對。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕一年一度的「屏東聖誕節」即將登場，將於11月28日至明年1月4日浪漫點燈，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，共有14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，還有周末限定的飄雪秀，將屏東公園打造為「南臺灣最美聖誕村」，邀請全國大小朋友到屏東感受濃郁的耶誕氣氛。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年以「聖誕村」為主題，3棵特色耶誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，除了打造雙主燈外，並擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每天晚上從5點半到10點亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中。

每晚有5區不同主題燈光秀輪番上演，除了屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘一場，屏東公園的主燈「聖誕派對」則是每30分鐘一場，「極光之心」和「聖誕大道」每15分鐘一場，「舞動精靈」則是每5分鐘一場；每場都是3分鐘的表演，浪漫下雪則是在每周六、日及國定假日的晚上6~10點，於屏東公園椰林大道每整點鐘一場，讓人走進夢幻的耶誕大道，讓人沉浸在繽紛又浪漫的氛圍中，還有耶誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。

另外，配合開幕週末29~30日，將在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結70攤特色攤位，包含文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等，滿額消費即可抽ipad、廚餘機等大禮。

極光之星聖誕樹。(記者葉永騫攝)

飄雪秀是小朋友最愛的項目。(記者葉永騫攝)

