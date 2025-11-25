「屏東聖誕節」11/28點燈 泡泡營造雪景假日限定

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣政府打造「屏東聖誕節」，場域從屏東公園延伸到屏東火車站，共有14燈飾搭配燈光展演，還有假日限定的泡泡營造成雪景，28日點燈將持續至明年1月4日。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年以「聖誕村」為主題，規劃14組璀璨燈飾，其中包括3棵特色耶誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，打造雙主燈外，並擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每天下午5時30分至晚上10時亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中。

傳播處提及，每晚有5區不同主題燈光秀輪番上演，除屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘1場，屏東公園的主燈「聖誕派對」、「舞動精靈」、「極光之心」和「聖誕大道」，每5分鐘至30分鐘一場；每週六、日還有限定登場的「下雪光雕秀」，及「聖誕老公公」歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。

另外，29至30日將在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結70攤特色攤位，包含文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等；屏東公園設有免費拍貼機及4間特色賣店，讓民眾感受濃厚的耶誕氛圍。（編輯：謝雅竹）1141125