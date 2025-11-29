屏東聖誕節11/28點燈！3棵聖誕樹14組燈飾 週末限定雪花秀

2025屏東聖誕節盛大開幕，今年以「聖誕村」為主題，長達38天，即日起點燈到明年1月4日，今年還打造雙主燈，從屏東火車站一路逛到屏東公園主會場，有14座立體燈飾，還有週末限定雪花秀。

圖／TVBS

浪漫下雪秀登場，小朋友們玩得超嗨，像童話一樣的雪國情境，璀璨燈海就在聖誕大道登場。

主持人：「2、1，2025屏東聖誕節正式點燈。」

點亮聖誕樹的瞬間，彷彿一場華麗的聖誕派對，雪人、麋鹿坐上旋轉木馬，同步加入雪花效果，讓人驚呼連連，2025屏東聖誕節28日盛大開幕，今年以「聖誕村」為主題，讓受邀開幕的AIT高雄分處長彷彿回到美國老家。

廣告 廣告

美國在台協會高雄分處處長張子霖：「我特別喜歡，因為在美國我們有一樣的文化，我們公園一樣會安排很多的燈。」

屏東縣府規劃14組立體燈飾和3座聖誕樹，在屏東公園有聖誕派對、極光之心，屏東火車站則有絕美星願聖誕樹，打造成雙主燈，燈飾範圍也擴大到周邊道路，每晚5點半準時亮燈。

屏東縣長周春米：「我們有兩個主燈，一個主燈在我們屏東公園，一個主燈在我們屏東火車站，外地的朋友坐火車，就可以來到屏東參加我們的聖誕派對。」

每天都有燈光展演秀，浪漫雪花則是週末限定，這週末及12月20日，還有2場聖誕市集，邀請各地民眾，到屏東感受耶誕氛圍。

更多 TVBS 報導

聖誕佈置好噴錢！聖誕樹漲2成、LED燈貴15% 民眾有感

賴清德提1.25兆國防預算！AIT：支持台灣快速取得不對稱戰力

批「1.25兆國防預算」 鄭麗文：總統你在玩火啊

拜會探國防預算立場 AIT處長谷立言邀鄭麗文「適當時機訪美」

