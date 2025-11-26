屏東聯勇操演展開! 瞬間陣風太大"火箭射擊一度暫停"
南部中心／綜合報導
屏東恆春三軍聯訓基地，展開國軍年度重點「聯勇操演」，IDF經國號戰鬥機、眼鏡蛇攻擊直升機，輪番射擊，這時候正好是落山風季節，陣風瞬間超過10級，軍方一度暫停2.75吋火箭射擊科目，還好，整體操演不受影響。此外，備受關注的國造潛艦"海鯤號"，也有消息指出，27日出海測試，軍事迷相當期待。
國軍年度重點的聯勇操演，在屏東恆春的三軍聯訓基地進行日攻科目。（圖／民視新聞）
IDF戰鬥機升空翱翔，接連發射好幾發熱焰彈，橘紅色火光劃破天際，場面震撼驚人。眼鏡蛇攻擊直升機，低空盤旋，155榴彈砲精準齊射。這是國軍年度重點的＂聯勇操演＂，在屏東恆春的三軍聯訓基地展開，26號上午，進行日攻科目，一連串空中射擊演練，呈現台灣自製武器的精準實力。軍事專家紀東昀表示，空軍的戰鬥機以及陸航的攻擊直升機，甚至連黑鷹直升機，都可以進行對地的火力壓制練習，來配合地面部隊進行各項進攻，以及防禦的科目演練。
台灣首艘國造潛艦＂海鯤號＂，有消息指出，海鯤號11月27號再出海測試。（圖／資料畫面）
由於11月正值落山風季節，恆春颳起強勁風勢，瞬間陣風超過10級，椰子樹吹到搖搖晃晃，海面上甚至被吹起了水霧，國軍也一度暫停2.75吋火箭射擊科目。軍事專家紀東昀表示，國軍所擁有的2.75吋空用火箭，並沒有辦法安裝先進的APKWS的鐳射導引套件，來實施精準的炸射，這在未來需要從彈藥本身，它的升級進行一個規劃。
還好並未影響整體演練，陸地也派出戰車，進行地面射擊，展現國軍陸空雙重的作戰能力。至於台灣首艘國造潛艦＂海鯤號＂，7月完成第三次海測，9月回到高雄港91號碼頭，儘管遲遲未見第四次海測，但有消息指出，海鯤號11月27號再出海測試。軍事專家紀東昀表示，在確定所有的潛航準備都已經就位之後，才會再進行初步的潛航測試，這幾天的出海測試是非常具有指標的意義。＂海鯤號＂睽違1百多天再次出海，是否會進行首次潛航測試，引發高度關注。
