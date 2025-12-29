屏東舉行潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標開工典禮

屏東縣潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管第一標工程，由屏東縣長周春米及內政部長劉世芳（前排右四、五）共同上香祈福，祈求工程早日平安順利完成。記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府持續推動潮州鎮污水下水道建設，二十九日於潮州水資工務所舉行「屏東縣潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標」開工典禮，由縣長周春米、內政部長劉世芳共同主持，該工程經費二億八千五百萬元，其中縣府自籌二千零一萬三千元，其餘由中央補助，預計一一六年十一月完工，完工後將有效提升整體環境衛生品質與居住安全。

縣長周春米表示，污水下水道系統是現代化城市不可或缺的基礎建設，潮州為屏東縣第二大人口城鎮，縣府自一０七年推動潮州下水道工程，採兩期執行，目前第一期污水幹管工程業已完工，水資源回收中心持續施工中，並同步推動第一期管線與用戶接管作業。

廣告 廣告

周春米強調，污水下水道系統是看不見卻極為重要的良心工程，此次第一期管線及用戶接管工程範圍主要位於潮州鎮民治溪以南、介壽路及志成路，未來第一期工程完成後，將可提供每日四千二百噸之污水處理量，以及用戶接管一六二一戶，並有效提升潮州鎮公共污水下水道普及率約７.１８％。

屏東縣潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管第一標工程，由屏東縣長周春米及內政部長劉世芳（右八及九）共同主持開工典禮後正式動工興建。（記者鄭伯勝翻攝）

內政部長劉世芳指出，下水道工程完工後，預計約有四萬一千名民眾受惠，她表示下水道建設是一項不易推動的工程，不僅關乎環境衛生，且工程推動過程繁複且耗時，期盼工程能順利推動、如期完成。

縣府表示，「潮州鎮污水下水道系統」整體計畫內容包含污水管線約二十七點七四公里、用戶接管戶數一萬三千三百八十戶，並興建一座計畫平均日污水處理量約八千四百噸之水資源回收中心，計畫總建設經費約新臺幣逾三十八億元，實施期程分二期，自民國一０七年至一二三年，為期十七年逐步完成。