屏東舉辦國際級繩索救援邀請賽 匯聚22支國內外菁英隊伍齊聚競技





為持續深化消防繩索救援專業，並拓展國際實務交流，屏東縣政府於1月23日至25日舉辦為期三天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集來自臺灣、香港、日本、泰國等地共22支菁英救援隊伍同場競技，縣長周春米23日到場主持開賽儀式，期盼透過擬真救援情境的競賽與技術交流，展現消防救援國際合作的強大能量。

活動開始前，周縣長特別向近日於基隆火災中殉職的消防局小隊長詹能傑默哀致意，來自香港、日本、泰國以及金門、澎湖、連江等外島的救援菁英們一同表達哀悼與敬意。

縣長周春米表示，透過此次競賽，不僅展現消防人員精湛的繩索救援技術，更能展現團隊協力合作的重要性，非常榮幸可以舉辦這場賽事，邀請國內、離島以及國際的救援菁英到場共同切磋，她說，弟兄們總是能在關鍵時刻，成功且安全完成任務，期待透過競賽交流，累積寶貴的救援經驗，也感謝民間單位的大力支持。

HKRU香港繩索總會指揮官明湛杰表示，團隊為此次賽事準備一年多，對參賽充滿期待，希望藉由國際交流精進繩索救援實力，將相關技術與經驗帶回香港，進一步強化當地的繩索救災能量。

日本FRAT指揮官TORU HAYASE表示，這是首次來到臺灣參加國際賽事，目前團隊仍在持續成長階段，期盼透過比賽累積實務經驗，帶回日本作為未來訓練與學習的重要參考。

泰國PANTHER TEAM指揮官MS.Supitchaya Sornist表示，期待透過交流，學習到更多元的繩索救援方式，並將各國救援經驗與技巧帶回泰國，提升在地繩索救援能力。

縣府消防局表示，本次賽事能夠同時邀請多個國家及離島隊伍來臺參與，實屬難得，不僅象徵屏東消防救援實力獲得國際肯定，也展現臺灣消防與國際及外島救援體系緊密連結的成果，透過跨國、跨區域的交流競賽，讓消防人員得以直接觀摩不同國家與地區的救援技術與指揮思維，進一步強化面對複合型災害的應變能力。

消防局指出，來自香港、日本、泰國及外島地區的參賽隊伍，長期執行山域、高空及特殊地形救援任務，擁有豐富實戰經驗，此次賽事藉由高擬真競賽關卡設計，促進國際與離島隊伍間深度技術交流，讓參賽人員在相互觀摩與實作中精進繩索救援技巧，全面提升救援安全與效率。

