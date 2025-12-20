屏東航空嘉年華 逾400遊客體驗操作飛行快感

屏東航空嘉年華的壯觀無人機聚集場面。

▲屏東航空嘉年華的壯觀無人機聚集場面。

「二０二五屏東航空嘉年華」，二十日起連續兩天在竹田鄉的屏東縣遙控無人機飛行場登場，共有全台的兩百多位飛友參加、四百多名遊客體驗操作的飛行快感。

這項屏東航空嘉年華，由直升機群飛為活動揭開序幕，還有大型噴射機飛行秀等亮點，縣長周春米也到場與來自全台各地的民眾近距離感受科技魅力，場面相當震撼！

周春米指出，屏東縣遙控無人機飛行場，從一一０年啟用至今已有一千一百多人取得證照，縣府持續推動場域升級，將投入一千七百餘萬元，改善無人機飛行場地鋪面、延伸飛行跑道等。

廣告 廣告

周春米說，屏東無人機飛行場近年來不僅強化設施、完善空域管理，並已全面開放直升機術科考照項目，成為南部推動航空科技與培育專業人才的重要基地。

周春米表示，屏東另有一個無人機測試場，位於高樹鄉、由南華國小轉型的屏東智慧農業學校，除作為無人機農業灌溉、噴農藥的重點教學場域，也是二十五公斤以上、一百五十公斤以下的遙控無人機高級測驗場，為飛友打造更多元的無人機考證場域。

屏東縣無人機協會理事長陳振國說，這次盛會邀集全台含離島的兩百多位飛友參加、四百多名遊客體驗操作飛行；屏東無人機飛行場可供民眾考取直升機、定翼機、多旋翼機等考證，朝向多功能場地發展。

二０二五屏東航空嘉年華，除了精彩的空中演出外，並規劃多無人機操作體驗、多軸穿越機教學、穿桿趣味競賽等多項活動內容，吸引大批民眾從不同角度認識航空科技。