屏東色監工「聊色、碰一下」連續出手性騷3女…法院判他要賠22萬

社會中心／洪正達報導

李男連續對3名在工地的同事性騷，除了判處4個月徒刑外，還要賠償22萬元。（示意圖／freepik）

屏東李姓男子2023年擔任工地監工期間，陸續對3名女性同事發生言語、肢體性騷擾，後續經性平申訴後確定性騷案成立，但李男卻堅不認罪，自認3女並沒有表達不舒服或反對，但檢方仍依事證認為李男涉犯性騷，於是依法將他起訴，案經屏東地院審理後判處4個月行，可易科罰金，另3女提起刑事附帶民事賠償，法院判決李男要賠償3人共22萬元，全案可上訴。

判決指出，李男2023年間受僱於某建築師事務所，並由他監管某項工程時，對著工地內的2名女性助理工程師、1名女工務助理有不當的肢體碰觸、甚至有言語性騷擾，後續3人申訴後性平案件成立，認定李男性騷行為導致受害A女出現混合焦慮、憂鬱及失眠等症狀；受害B女出現焦慮、憂鬱及晚上常做噩夢、睡眠減少；受害C女則有心理上極度恐懼及精神上的痛苦等。

但檢方在偵訊時，李男表示自己並沒有性騷擾，行為也符合社交禮儀，而且平時與3女工作時相處融洽，也會向3人手比愛心，偶爾才會出現輕微的肢體碰觸，3人也沒反對也沒說不舒服，不能因此認定對3人造成冒犯。

後續經屏東地院審理後，針對李男對其中1女的性騷案判處4個月徒刑，可上訴、可易科罰金，另3女提起民事賠償，法官則依受害程度分別判賠10萬元、6萬元、6萬元，共22萬元，全案可上訴。

