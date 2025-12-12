屏東華正路人行道壓縮車道空間 機車誤闖停車彎險象環生

屏東市華正路畫設人行道，但轉彎處占去馬路相當大面積，路口常發生壅塞情況。（羅琦文攝）

屏東市華正路畫設人行道，但轉彎處占去馬路相當大面積，且常讓不少機車族誤以為停車彎是慢車道，以為騎上「消失的慢車道」，讓路況相當混亂。（羅琦文攝）

屏東市華正路增設人行步道及停車彎，馬路變成混合車道，但停車彎又常讓機車族誤以為是慢車道而騎上「消失的慢車道」，讓路況相當混亂。立委鍾佳濱服務處今（12）日邀相關單位會勘，決議由屏東縣政府與屏東市公所廣徵民意後，在兼顧行人安全、汽機車行車空間的前提下，報內政部國土管理署進行修正。

屏東市華正路畫設人行道引來爭議，立委鍾佳濱服務處12日上午邀集相關單位前往會勘。（鍾佳濱服務處提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣屏東市和平國小提案設置通學步道，獲內政部國土管理署補助，月初由屏東市公所在華正路畫設標線型人行道。立委鍾佳濱服務處接獲市民代表王芬里、中正里長李育丞等反映，針對華正路的瑞光路到莊敬街段，過寬的人行道壓縮行車空間及安全疑慮，服務處今天上午邀請國土署、屏東縣政府、屏東市公所等相關單位現場會勘。

在會勘時，眾人發現非交通尖峰時刻路口已有塞車狀況，且有民眾將新增供停車的停車彎，當做機車道行駛，更有不少民眾無視人行道而直行通過，亂象叢生。

王芬里、李育丞表示，支持人行道設置，但引該路段路口短湊，車流量大，平常時段就已壅塞，新設人行道及停車彎卻取消機車道，導致汽機車爭道，碰撞風險及塞車問題更加嚴重，且該路段救護車經常通行，車道縮減可能造成通行困難，影響急救速度。

議員曾義雄、屏東市代任峻賢及前議員李清聖也到場關心，並表達如果沒有完善的設計及標示，反而可能使行人暴露在更大的危險中。

國土署南區都市基礎工程分署劉柏儀主任回應，推動人本交通環境改善是主要的政策方向，道路安全是首要考量，如果有安全疑慮，包含當地交通動線的實際狀況，地方政府可因地制宜適當調整。

屏東縣政府交通旅遊處綜合規劃科張恭文科長說明，現況畫設的道路標線及功能還不夠直觀，會讓民眾不清楚用途，將請屏東市公所增加標誌及標語提醒，並加強宣導。

經討論後決議，由屏東縣政府與屏東市公所廣徵民意後，在兼顧行人安全、汽機車通行及停車空間的前提下，研議改善方案提報國土署修正，保障各類型用路人安全及交通順暢。

