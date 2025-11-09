屏東萬丹出現本土登革熱病例！確診案疫調曝

▲屏東出現本土登革熱病例，縣府提醒民眾落實防疫防蚊措施。（圖／屏東縣府）

[NOWnews今日新聞] 屏東縣政府衛生局8日接獲轄內醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉50餘歲女性，11月6日起陸續出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等登革熱疑似症狀，今（9）日經衛生福利部疾病管制署研判確診，屏東縣政府已完成案例居住地及工作地周邊環境孳生源清除及噴消等緊急防治作爲，防堵疫情擴散。



衛生局指出，經疫調個案平時活動範圍以住家及工作地為主，均在萬丹鄉萬安村，工作地點與日前鳳山確診個案在本縣流動攤位(元泰街臨時攤販集中場)距離超過150公尺，近期無出國旅遊史，11月6日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等症狀，當日至診所就醫，11月8日因症狀未緩解且持續發燒，前往醫院急診就醫，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中，同住家人快篩均陰性。



局長張秀君進一步說明，為降低社區傳播風險，縣府接獲鳳山確診案每週固定一天在萬丹鄉元泰街流動擺攤後，已立即完成攤販集中場、周邊環境孳生源清除及戶外消毒工作，針對鄰近攤商及採買民眾採血檢驗，42人均為陰性；今日衛生、環保、警察及民政等單位合作同步針對個案居住地、工作地及鄰近範圍進行強制孳清及戶內外消毒等緊急防治工作。另持續針對周遭民眾擴大採檢，以釐清感染來源及找出可能潛在感染者，今日再採血檢驗78人，快篩均呈陰性。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天(最長約14天)，被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近期曾前往攤集場周邊或居住萬安、萬全及萬生村的民眾，主動前往衛生所採檢，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估進行快篩檢驗。



目前屏東氣溫仍適合病媒蚊生長，且近日恐有颱風侵襲，呼籲民眾加強住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；另提醒醫療院所提高警覺，加強TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)問診，主動快篩積極通報，以利防疫措施即時介入，降低疫情傳播風險。

