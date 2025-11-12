屏東萬丹泥火山二度噴發 農民搶救農作物、人工築堤
屏東萬丹鄉今（12）天清晨5點多泥火山噴發，嚇得農民趕緊出動怪手進行人工築堤，想辦法將泥漿引流到萬丹大排，不過還是有一些農作物受到損害，而這已經是今年第二次噴發，距離第一次才間隔不到5個月。
滾滾泥漿從地面猛烈噴出，屏東萬丹泥火山從清晨開始噴發，泥漿一路蔓延到農田，讓農民措手不及，出動怪手緊急人工築堤，要把泥火山引流到萬丹大排。萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，現在就是用引流的方式讓它不要擴散，把災害降到最低。
滾滾泥漿噴出後，一路蔓延到附近農田。圖／台視新聞
噴發口就在家門前！「泥漿小河」屋主看傻眼
泥火山12號清晨5點多噴發，地點就在屏東萬丹鄉灣內村皇源聖殿旁，不過今年已經是第二次噴發，第一次在6月26日，如今才相隔不到5個月又再度噴發，且這次共有3、4個噴發口，其中一個就在居民家門口，屋主雙腳全都是泥，住家門口變成泥漿小河，無奈表示住在這邊15年，第一次遇到噴發口在家門前。
今日清晨5點多，萬丹鄉皇源聖殿旁泥火山噴發。圖／台視新聞
而這次無預警噴發，也吸引不少民眾前來圍觀，面對獨特的自然景觀忍不住多拍幾張照，但在地農民心情卻截然不同，沒想到鳳凰颱風還沒發威，泥火山就先噴發，導致農田遭到破壞，擔心災情是否會一波未平一波又起。
屏東／蘇世偉、陳緗淇、王秀成 責任編輯／馮康蕙
