屏東萬丹泥火山今年首發！泥漿湧入溝渠 水利單位協助清除

萬丹泥火山今年首度噴發。（皇源聖殿提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣萬丹鄉泥火山今（10）日凌晨再度噴發，這是今年首次噴發，此次噴發口在皇源聖殿右側，上次噴發是在去年11月12日。萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，這次噴發規模較小，但仍有部分泥漿流進溝渠，已通知水利單位協助清除。

萬丹泥火山不定時噴發，噴發點多圍繞在皇源聖殿周圍附近，但並非一直固定某處。當地居民表示，今天凌晨的噴發面積較小，但無法確認是幾點噴發。

萬丹泥火山今年首度噴發，這次噴發規模較小。（皇源聖殿提供／羅琦文屏東傳真）

萬丹泥火山今年首度噴發，泥漿流入溝渠。（皇源聖殿提供／羅琦文屏東傳真）

萬丹泥火山今年首度噴發，過去噴出的泥漿，還有許多堆置在皇源聖殿附近。（皇源聖殿提供／羅琦文屏東傳真）

萬丹泥火山平均一年噴發1到2次，約持續10多小時，民國114年噴發2次，第一次在6月26日、第二次在11月12日，噴發規模較大，甚至流進紅豆田，造成農民損失。之前多次噴發的泥漿有不少堆置在皇源聖殿附近，如何處置這些噴出後乾涸的泥漿，也成為地方頭痛的問題。

