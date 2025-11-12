屏東萬丹泥火山噴發 慘淹紅豆田

輕颱鳳凰12日尚未登陸時，屏東萬丹泥火山搶先噴發，由於天氣陰涼無雨，吸引不少人潮前往「朝聖」，意外成為颱風天奇景。（謝佳潾攝）

輕颱鳳凰12日尚未登陸時，屏東萬丹泥火山搶先噴發，且因屏東天氣陰涼無雨，吸引不少人潮前往「朝聖」，意外成為颱風天奇景，而目前雖值紅豆栽培期，新噴發口又鄰近紅豆田，但損失最慘的是盆栽園，損失初估上百萬元。

今年萬丹泥火山在6月26日首度噴發，相隔近5個月，昨日清晨5點多二度噴發，灣內村長陳玉意指出，此次有3噴發口，除皇源聖殿左前方舊口外，另2個分別離舊口約50公尺的盆栽園、及鄰近1處住家門口。

盆栽園的噴發口狂噴泥漿，滾滾泥流不斷湧入一旁紅豆田，由於目前正值紅豆栽培期，泥漿狂灌田區的景象，看得農友心疼不已，許姓紅豆農說，雖然村長有緊急通報請怪手將泥漿引流入溝，但多少還是有損失，且現在還要擔心，「噴第一次後會不會有第二次」，明年會不會再噴？

紅豆田初估損失1分地，農友直言，盆栽園業者損失肯定比他多，那些盆栽都是做園藝用，價值皆數十萬元起跳，這次泥火山一噴，應該全部都沒救了。陳玉意說，盆栽園損失初估上百萬元，園主已聯繫怪手清理。

「整個毀了！」看著家門口成了泥火山噴口，楊姓屋主無奈道，他住了15年第一次發生這種事，還真是不知所措，泥漿噴出時高溫有6、70度，根本無法靠近，只能任由滿地漫流，在庭院種的花花草草與果樹幾乎全毀。

對比農友、屋主的無奈，前來「朝聖」泥火山噴發的民眾則是興奮不已，紛紛搶拍奇景，有的還特別與泥火山合影，民眾說，颱風假但無雨、有涼風，很適合出門走走，剛好聽聞泥火山噴發，所以就跑來看了。