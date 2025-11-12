屏東萬丹泥火山噴發 民眾不顧颱風天湧入朝聖

輕颱鳳凰尚未登陸，屏東萬丹泥火山12日搶先噴發，由於屏東天氣陰涼無雨，因此吸引不少人潮前往「朝聖」，大批民眾搶拍泥火山噴發，意外成為颱風天奇景。（謝佳潾攝）

輕颱鳳凰尚未登陸，屏東萬丹泥火山12日搶先噴發，這是今年二度噴發、有3個噴發口，當中2個是新口，一處在紅豆田旁的盆栽園、一處在住家門口，目前怪手正把泥漿引流入溝渠，盼把損失降到最低，而因目前屏東無雨有涼風，泥火山噴發消息一出後，吸引不少人潮前往「朝聖」，大批民眾搶拍泥火山噴發，意外成為颱風天奇景。

屏東萬丹泥火山12日噴發，目前怪手正把泥漿引流入溝渠，盼把損失降到最低。（謝佳潾攝）

今年萬丹泥火山在6月26日首度噴發，相隔5個月後，12日清晨5點多二度噴發，此次有3個噴發口，除皇源聖殿左前方的舊口外，這次有2個新口，分別位於舊口約逾50公尺遠的一處紅豆田旁的盆栽園、以及鄰近的一處住家門口。

盆栽園的噴發口狂噴泥漿，滾滾泥漿不斷流進一旁的紅豆田，目前正值紅豆栽培期，泥漿狂灌紅豆田的景象，看得農友心疼不已，紅豆農說，雖然村長有緊急通報請怪手趕快把泥漿引流入溝渠，但多少還是有損失，且現在還要擔心，「噴第一次後會不會有第二次」，明年會不會再噴？

但紅豆農說，相較之下，盆栽園的損失肯定比他多，據悉那些盆栽都是做園藝用的，價值都幾十萬起跳，這次泥火山一噴，應該全部都沒救了。

「整個毀了！」看著家門口成了泥火山噴口，楊姓屋主無奈道，第一次發生這種事，還真是不知所措，噴口還在噴泥漿，高溫可能有6、70度根本無法靠近，滿地泥漿也還在漫流中，在庭院種的花花草草與水果也幾乎全毀了。

對比農友、屋主的無奈，前來「朝聖」泥火山噴發的民眾堪稱興奮不已，不僅紛紛搶拍泥火山，有的還特別與泥火山合影，有民眾說，今天颱風假但無雨還有涼風，很適合出來走走，剛好有泥火山噴發，所以就跑來看了。

由於輕颱鳳凰尚未登陸，加上屏東天氣無雨陰涼，愈近中午時還出太陽，因此泥火山噴發消息一出後，吸引不少人潮前往「朝聖」，大批民眾搶拍泥火山噴發，意外成為颱風天奇景。

