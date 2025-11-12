屏東萬丹赤山巖泥火山，昨（十二）日清晨噴發，噴發孔多達五處，泥漿流入紅豆田，由機具開挖引流道，避免泥漿流入水利溝阻礙排水。

今年萬丹赤山巖泥火山曾於六月二十六日噴發，昨日是今年二度噴發，噴發口均集中在當地皇源聖殿週圍；這次約有五處噴發孔，高度均超過兩公尺。

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，泥火山在昨日清晨五時許噴發，由於噴發口靠近紅豆田，部分濃稠高溫的泥漿流入田中，因怕泥漿流入水利溝，影響排水，由機具開挖引流道。

依屏東縣政府交通旅遊處資訊，泥火山屬特殊地質現象，是由甲烷等地下高壓氣體將地下水溶解泥岩形成泥漿，經裂隙推出泥漿流至地表所形成，大小由數公尺至數公里，高度可達數百公尺；萬丹泥火山位於萬丹鄉、新園鄉交界處的赤山巖，噴發紀錄不定，但多在灣內村或附近村落，自民國七十七年起每年至少噴漿一次。

萬丹泥火山早期造就萬丹鄉造磚產業，鄉里有「鯉魚造山」傳說，學者曾勘查是地底天然氣蘊藏到一個程度後噴發，蔚為奇觀；近年來噴發數次頻仍，每年噴發一至三次！