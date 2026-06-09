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屏東萬丹灣內抽水站完成試抽，6台抽水機備戰。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕西南氣流引進的豪大雨讓屏東縣各地抽水站崩緊神經，新完工的灣內抽水站也進行試抽作業，灣內村長陳玉意表示，多次的水災讓灣內村民遇到大雨就擔心不已，今年總算做好抽水平台，有六台抽水機備戰，終於能夠鬆一口氣了。

位於萬丹大排匯入高屏溪的灣內抽水站今年抽水平台已經完工，近日西南氣流進入南部，屏東縣將發生大雨，因此抽水站調集了6台的抽水機在平台待命，準備在大雨時進行抽水，由於今年第一次啟用，灣內村長陳玉意擔心有狀況，今天會同萬丹鄉公所等人員現場試抽，確保抽水機運作正常，試抽結果符合預期。

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陳玉意表示，由於灣內村每逢颱風大雨來襲，村內容易積水，為恐抽水機出狀況，他整天都守在抽水站，隨時注意高屏溪水位及萬丹大排的水位，時時警戒根本不敢睡覺，所幸縣府今年已設立抽水平台並提升移動式抽水機的效能，現在西南氣流來襲，他一定要了解抽水的運作情況，現在已有6台抽水機，效能高了許多，未來如果再設立蓄洪池兼公園，就能徹底解決地方的水患。

萬丹大排的水量仍維持正常排出。(記者葉永騫攝)

萬丹鄉灣內村長陳玉意(左)會同鄉公所人員到現場勘查。(記者葉永騫攝)

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