屏東萬丹登革熱控制關鍵期 疾管署副署長南下視察

（中央社記者曾以寧台北18日電）衛福部疾管署日前公布萬丹鄉本土群聚共造成3例本土登革熱，正值疫情控制關鍵期，疾管署副署長林明誠今天南下屏東，了解當地環境風險及防治工作推動情形。

衛生福利部疾病管制署長羅一鈞告訴中央社記者，屏東縣萬丹鄉群聚已經7天沒有新增病例，初步評估後續疫情擴大可能較低，但是仍需持續監測至12月8日。

屏東縣萬丹鄉出現登革熱本土群聚疫情，共造成高雄鳳山1例、屏東萬丹2例確診。林明誠今天南下屏東，赴萬丹鄉拜訪當地村長及市場管理員，並至元泰街市場周邊了解當地環境風險及防治工作推動情形；隨後拜會屏東縣副縣長黃國榮，就登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議。

林明誠指出，目前為萬丹鄉本土登革熱疫情控制的關鍵期，需密切觀察疫情變化。屏東縣在得知高雄市確定病例曾有元泰街市場活動史，及於當地出現本土病例後，即積極安排市場周邊及個案居住、活動地擴大範圍強制孳生源清除與緊急噴藥撲殺病媒蚊、加強當地攤商健康監測與擴大採檢，相當值得肯定。

林明誠提醒，目前南部氣候條件仍適合病媒蚊生長，民眾務必持續落實積水容器「巡、倒、清、刷」。疾管署將持續派員加強屏東縣疫情熱區孳生源巡察及監測疫情發展，共同合作控制登革熱疫情。

疾管署統計，今年截至11月17日累計29例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市14例、桃園市7例、台南市3例、屏東縣2例、宜蘭縣、台北市及新北市各1例，無重症及死亡病例；另累計231例境外移入病例，為近6年同期第3高，東南亞國家移入89.6%最多，以印尼61例為多，其次為越南58例。（編輯：李亨山）1141118