屏東萬丹紅豆採收期「價格下滑」 議員籲農政單位關切

萬丹紅豆今年的品質佳，紅豆大又紅。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東萬丹紅豆進入採收期，紅豆價格卻從最高的每斤60元一路下滑到54元，甚至還有出現50元低價，讓農民相當的擔心，縣議員許展維表示，因為進口紅豆壓縮了國內紅豆價格，尤其是進口紅豆可能冒充萬丹的紅豆，呼籲農業部多加注意，避免農民權益受損。

屏東縣萬丹、紅園等地區的紅豆開始進入採收期，農民都準備採收，今年的紅豆品質不錯、顆粒大又紅，產量也不錯，但是收購價格卻出現狀況，從開盤的60元一路的下滑，今天已掉到54元的價格，讓紅豆農都很擔心，怕價格被盤商一路的壓下去，造成農民收益大減。

屏東縣議員許展維表示，萬丹鄉紅豆全國知名，品質最好，許多的紅豆製品都標榜使用萬丹紅豆，但是實際情況消費者往往很難分辨，因為市售紅豆沒有標示產地、沒有生產履歷，光看外觀連紅豆農都很難分清楚，尤其是加糖製成內餡時更不易分辨，因此造成進口商以外銷紅豆取代本土紅豆的情形，造成價格被壓低，他已多次向農政單位反映，國內進口紅豆的時間不應該在紅豆收割前，並且要標示產地，今年在紅豆種植期時，每台斤紅豆高達88元，現在就跌到54元，價差相當大，呼籲農政單位了解情況，以平穩紅豆價格。

進口紅豆和本土紅豆放在一起很難分辨產地。(記者葉永騫攝)

屏東萬丹紅豆開始進入採收期，縣議員許展維到農田關切採收情形。(記者葉永騫攝)

