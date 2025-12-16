屏東萬丹紅豆牛奶節來了 12/26~28萬丹公園登場

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一年一度的屏東縣萬丹紅豆牛奶節，將於本(12)月26日至28日在萬丹公園舉行，以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍四大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典，萬丹鄉公所今(16)日除公布今年紅豆節內容，也宣布12月31日「跨年晚會」的卡司，將邀楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人演出。

萬丹鄉鄉長李建霖指出，今年萬丹紅豆牛奶節12月26日至12月28日舉行，12月27日早上9點以「幸福遊萬丹」揭開序幕，15組以上踩街隊伍沿街熱鬧遊行；紅豆牛奶主題市集則集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產超過300攤，呈現萬丹的甜蜜風貌。現場更有在地藝文展演舞台與親子手作體驗區，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力。

廣告 廣告

全國紅豆種植面積約5500公頃，屏縣佔近4000公頃，其中萬丹鄉近2000公頃，為全國之最；萬丹鄉公所表示，萬丹以紅豆聞名全台，近年更以「紅豆牛奶」的甜蜜意象開創地方品牌新篇章，紅豆不只是農產品，更象徵人與人、心與鄉之間最柔軟的情感。透過活動串聯地方農產、文創品牌與青年創業力量，期望讓「甜蜜返鄉、幸福萬丹」成為冬季最溫暖的城市印象。

此外，今年壓軸的「跨年晚會」將於12月31日晚間在萬丹公園舉行，藝人陣容有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，以「幸福倒數×萬丹之夜」為主軸，結合燈光與煙火秀，帶領鄉親共同迎接新的一年。

萬丹紅豆結實累累，即將進入採收期。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

大逆轉！ 家樂福青海店不會關門持續24小時營業

麻吉大哥自10月中以來已被清算200次 總損失超過7.1億 戶頭只剩166萬元

台灣黑豬產業黯淡！北部豬場採購縮手 屏東六堆豬崽恐「去了了」

