屏東萬丹紅豆牛奶節 上千人搶免費紅豆粽、冰棒

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹紅豆即將採收，今天萬丹紅豆牛奶節在萬丹鄉公園正式開鑼，上午有踩街活動及各種表演活動，300攤的商家集結，吸引了上千民眾前往參加，現場也免費送紅豆粽、紅豆牛奶冰棒，讓排隊的人龍綿延不絕，活動到明天止，31日晚上則有跨年晚會舉辦。

屏東縣萬丹紅豆牛奶節從26日起開始設攤，今天舉行踩街活動，在萬丹鄉長李建霖、縣議員許展維、洪宗麒等人的帶領下，各社區社團數百人進行市區的踩街活動，並號召大家一起來參與，接著在李建霖敲鑼後活動正式展開，現場市集不但集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產，還有「親子手作體驗區」，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力，現場免費發放紅豆牛奶冰棒、紅豆粽、紅龜粿等農特產品，吸引了滿滿的人潮排隊領取。

萬丹鄉長李建霖表示，今年度以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，象徵新的一年充滿「鴻運」，歡迎全國民眾來到萬丹遊玩，品嚐超過三百攤美食與特色攤位，現場還設計充滿親子合力完成的關卡，提供的難忘的親子美好體驗，「跨年晚會」將於12月31日晚間舉行，藝人陣容有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，結合燈光與煙火秀，共同迎接新年到來。

萬丹紅豆牛奶節，紅豆粽、紅豆牛奶冰棒免費吃。(記者葉永騫攝)

萬丹紅豆牛奶節正式開鑼。(記者葉永騫攝)

