屏東萬丹紅豆牛奶節 逾500鄉親踩街

▲屏東萬丹紅豆牛奶節，由「幸福踩街」揭開序幕。

今年屏東「萬丹紅豆牛奶節」二十七日重頭戲登場，逾五百名鄉親踩街熱鬧街頭，並有三百特色美食設攤，打造屬於萬丹的冬季慶典。

二０二五萬丹紅豆牛奶節」活動，二十六至二十八日連三天展開，其中，由二十七日的「幸福踩街」揭開序幕，計有在地國中小、社區發展協會與表演團隊等十六支隊伍盛大參與，吸引超過五百名鄉親投入熱鬧踩街。

「紅豆牛奶主題市集」集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產等逾三百攤位，呈現萬丹的甜蜜風貌，現場更有在地藝文展演舞台與親子手作體驗區，讓民眾感受萬丹的文化魅力。

萬丹鄉長李建霖表示，萬丹紅豆牛奶節以「萬馬奔騰．紅運豆來」為主題，象徵新的一年充滿「鴻運」，結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍四大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典，現場萬丹在地老中青三代，透過創意裝扮踩街的方式，傳遞農夫與職人精神的樸質與勤奮。

至於，今年壓軸登場的跨年晚會，三十一日晚間則有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，以「幸福倒數」的萬丹之夜為主軸，結合燈光與煙火秀，陪伴鄉親共同迎接新年。